保齡球在早期是年輕人間非常流行的休閒娛樂，也是很受歡迎的社交運動，在當時許多人都會和好友、情人相約到球館打保齡球。不過近年來保齡球已經不像過去那麼流行，近日便有網友好奇，為何在父母輩的年代很多人喜歡的保齡球運動，現在卻越來越少人打，在網路上引發討論。

爸媽那年代超紅！保齡球現在為什麼不流行了？

一名網友在PTT上發文，表示最近自己和同事開始玩保齡球，和其他運動比起來，保齡球比較不容易累也比較不會出汗，新手入門也可以打出全倒，讓人非常有成就感，不過這項運動近年來似乎不像過去那麼流行，讓他非常好奇背後的原因，「記得小時候爸媽他們跟朋友去打，會帶我們小孩一起去。保齡球是很有趣的運動，為什麼現在不流行了呢？」

貼文一出引來許多網友留言討論，許多網友也表示保齡球的確流行過一陣子，不過現在已經不像以往那麼多人打，就連球館也越來越少，「倒N年了現在還有保齡球館嗎」、「保齡球館484越來越少了」、「90年代的時候超紅，放假很常去打」、「中壢只剩下亞運，根本沒得選」、「當年常去的球館都被圈去蓋房子了」、「之前流行已經是30年前了」、「以前連大學體育課都還開課呢」。

所需場地大+設備維護費用貴 保齡球館營運成本高

不少人認為，造成保齡球式微的原因，主要是因為保齡球館的佔地面積大，機器設備又貴，營運成本較高，價格自然也較貴，因此逐漸吸引不到消費者，對業者而言投資報酬率也不高，因此球館越來越少，「用場地太多，機器貴」、「印象中是不便宜，而且都在很偏遠的地方」、「窮沒錢，有錢人在玩的」、「越來越貴」、「需要的場地跟維護費太高，光場地在寸土寸金的台灣根本無法負荷」、「開零食夾娃娃好賺很多吧」、「以前便宜時一局也要30，算很貴吧」、「坪效開網咖不是更好」、「場地維護的成本太高」。