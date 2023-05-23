星巴克買一送一又來了！星巴克最新夏日數位體驗自20日開抽，獎項有「買一送一」、「第二杯半價」等好康，活動時間到6月11日為止，天天都可試手氣，連續爽喝22天，快把網址分享給親朋好友！

快抽星巴克買一送一！爽喝22天

星巴克最新夏日數位體驗活動「SAY YES SUMMER」從20、21日開抽預領券，5/22(一)～6/11(日)完成夏日趣味數位體驗遊戲，了解夏日咖啡運勢，就可獲得限定的專屬優惠。5/20(六)、5/21(日)預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至6/11(日)，用戶天天可抽「買一送一」、「第二杯半價」等優惠，活動時間長達22天，超級好康！

提醒大家，活動參與方式：透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得。不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

部分不適用門市如台積電系列門市、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、松山機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、板橋車站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、仁德南、仁德北、台鐵一、南港高鐵、松山車站、時代寓所、南科、成大醫院1F、台北時代、時代B2、宜蘭宜興、芎林文德、高雄博愛、台東大武、關廟南、東山休息站、五甲、八德興豐、台南新化、礁溪、嘉義新港、竹東杞林、新竹州圖門市、松機T2、瑞洲、台中LALA、雲林麥寮、古亭。