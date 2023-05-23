中國大陸決定封殺美國半導體大廠美光（Micron）產品後，在大陸的歐美商會同表憂心。中國美國商會（AmCham China）表示，許多美國公司會員都擔心自己會成為下一個大陸封殺的對象，而歐盟商會則呼籲歐商評估美中科技競爭白熱化對供應鏈可能帶來的衝擊，並及早因應。

七大工業國集團（G7）廣島峰會一閉幕，大陸國家網信辦隨即於21日晚間發布聲明，以國安風險為理由，要求大陸境內「關鍵訊息基礎設施」的運營者應停止採購美光公司產品。對此，美國商務部駁斥為「毫無事實根據的禁令」，美光則透過書面聲明表示，已收到網信辦的通知，正在評估此結論和後續行動，「我們希望能與中國當局持續討論」。

美國之音報導，經過近兩個月的調查後，中國大陸決定封殺美光的消息一出，在大陸的外商圈也同感震撼。中國美國商會總裁何邁可（Michael Hart）22日以書面回覆表示，美商都很擔心自己成為中國大陸下一個封殺的對象。

何邁可說，「我們的商會會員們紛紛問我們兩個問題：他們會因為是美國公司就被（中國政府）鎖定嗎？當處於一個越來越被國安顧慮所影響的商業環境中，他們要如何確保自己是守法合規的？」

報導指出，中國美國商會的代表4月底就針對美光一案表達關切。該會政策委員會主席羅斯（Lester Ross）4月26日的視訊記者會上被問及此案時曾表示，在針對美光產品未提出確切之危及國安的證據和數據下，中國大陸就鎖定單一公司，「讓人擔心」，這對其他產業也有影響。

對此，在華歐商也同感憂心，尤其是對半導體供應鏈可能帶來衝擊。中國歐盟商會主席伍德克（Jörg Wuttke）22日以書面回覆表示，該商會早於2021年1月就發布報告，提出各國若打算與中國大陸經濟「脫鉤」對公司運營可能帶來的衝擊。

伍德克說，在此前提下，過去幾年來，不管是地緣政治或疫情相關的因素都已凸顯了全球供應鏈的脆弱，包括晶片短缺對公司所造成的影響。因此，美光一案恐加大供應鏈壓力。他呼籲，在華營運的歐洲公司必須密切觀察局勢，評估美中科技競逐對他們的供應鏈可能帶來的風險，並據此制定因應對策。