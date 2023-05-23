5月20日上午桃園市中壢區長沙路上的一間超商傳出毆警事件！一名朱姓健身教練當天赤裸上半身並穿著卡其色短褲走進超商，原本坐在座位區還好好的，沒想到下一秒突然情緒失控，不僅爆砸櫃檯周遭商品，還攻擊到場幫忙的員警，員警事後也拿出警棍狂揍朱男12下，四段直擊影片曝光後，中壢員警也被外界質疑執法過當。

中壢驚見「超商浩克」？健身教練情緒失控暴打員警反遭警棍狂揍12下

中壢一名朱姓男教練20日上午赤裸上半身到長沙路一間超商消費，原本坐在座位區看起來沒有異狀，沒想到下一秒卻情緒失控，不只砸毀櫃檯前商品、不斷大聲嘶吼，甚至還朝2名到場協助的警察揮拳，導致2名員警分別頭部腦震盪、臉部擦挫傷，朱男接著坐在超商門口階梯咆哮「沒良心」、「你們這些人類趕快去死」等語，其中1名警察噴灑辣椒水，並持警棍狂抽朱男12下，導致朱男頭部流血，上銬後也緊急送往部立桃園醫院醫治。

據了解，朱男事後表示因超商架上的義式黑胡椒舒肥口味賣光，他在座位區崩潰懊惱，後來跑去櫃檯質問店員為何不多進一點義式口味，店員耐心溝通無果便尋求警方協助，警察到場後發現除了義式口味，還有4包香草口味，不過朱男堅持只吃義式，後來才情緒失控暴打警察。事後朱男依涉嫌毀損、傷害、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，兩名警員也因涉嫌執法過當，最後依法送辦並追究行政責任、記過2次。

「超商浩克」引爆假日20萬筆討論！你認為警察有「執法過當」嗎？

「超商浩克」事件也引來網路上正反兩面討論聲浪，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一週「超商浩克」聲量趨勢，可以發現5月20日朱男大鬧超商，甚至與到場警察發生肢體衝突，事件爆發後便引發網路上59,295筆討論聲量；5月21日傳出朱男情緒失控原因疑似是向前女友求婚不成，事後遭到前女友否認，網友對於警察執法是否過當也出現不同聲音，網路聲量累積144,429筆。

從近一週「超商浩克」探索概念也能見「執法過當」成為網路熱詞，有網友力挺中壢警察做法，「我想知道警察在面對這樣的浩克，警察能做什麼？閃電五連鞭嗎？我支持警察！」、「難道那個超商浩克，就沒有問題嗎？你不挑釁警察，警察會這樣子嗎？」、「每個警察都是人生父母養，都是爸媽心頭肉，歹徒若失去理性攻擊傷害員警，請問誰負責？台南兩位優秀的警察不是最典型的例子嗎？」、「難道要唱兒歌三百首？」，不過也有人認為「當事者已呈現被制服的狀態，這時候的『教訓』已然成為私刑」、「最後坐在那警察還狂敲他，根本是在發洩」、「後半段明顯就是警察暴力」。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

呂秋遠曝警察成暴徒 女星白白力挺基層員警：警察也是有血有肉的人

作家孫瑋芒根據影片分析「超商浩克的十二棍」，他指出中壢分局主管應該是看過2名員警的秘錄器及民眾側錄影片，才會在事發當天迅速發布行政處分，並在21日將持警棍毆打朱男的王姓員警依傷害罪移送法辦，律師呂秋遠則認為朱男已經沒有反抗意圖與能力，警方卻仍持警棍打人，「這不是執法過當，他沒有在執法，他在利用警察這個身份，發洩他的憤怒，毆打一個手無寸鐵的人」，直言「這個『警察』沒有資格稱為警察，他只是另一個暴徒而已」。

女星白白（白馨儒）則持不同看法，她發文力挺中壢警察做法，認為基層警察在第一線擋子彈，但警察也是有血有肉的人，「萬一當下他還有武器直接刺傷攻擊造成警察當場死亡呢？長官們再來今天公祭明天忘記嗎？」她接著從影片三方面分析，痛斥台灣警察面對拳拳到肉的攻擊沒辦法直接用槍，只能用警棍慢慢敲，「為什麼台灣法律總是在保護犯錯的人！如果你覺得執法過當，以後你遇到什麼危險請別找警察！」

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月15日至2023年05月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『超商浩克』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。