美式賣場好市多（Costco）的退貨政策是一大特色，近日有網友到賣場買蘋果，回家切開發現蘋果爛掉，請家人帶發票及相關證件到賣場卻遭拒，氣憤上網發文分享自己的購物經驗，貼文一出，卻遭網友打臉：「要退貨還是要有點常識！」

好市多買蘋果切開果核全爛！他想退貨遭拒

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」 分享自己的購物經驗，她在15日晚間到好市多買了一袋蘋果，不料回家切開袋中的蘋果，發現竟是爛掉的。由於忙於上班，因此原PO請持有副卡的親友幫忙處理退貨事宜，親友帶了副卡、信用卡、簽單和相關證件，沒想到櫃檯人員卻不給退貨。原PO只能下班趕過去，自行把蘋果退貨好市多，但他也忍不住砲轟「「買到這種東西都已經一肚子火了，還要擾民，是不是生意太好了？」

網揭「不讓退貨」原因：退刷信用卡需本人

文章一出，立即引起網友議論，「最近蘋果的品質真的不太好」、「你應該當場讓他們全切了，再請他們吃，讓他們見識一下，看爛蘋果會想吃嗎！」、「好市多蘋果一律只買Japan青森，同時請注意產季」、「一直不懂為什麼很多人愛在好市多買水果」。

不過，對於原po不滿的退貨問題，有許多網友點出癥結點，「不是蘋果的錯！刷信用卡要退就是要本人的卡和本人，不管去哪裡都一樣，也不是好市多的錯」、「信用卡本人一定要到啊，辦退貨還要再簽刷退，只要不是妳本人去簽名會偽造文書妳知道嗎」、「退貨當然要本人親簽啊！到底是在抱怨什麼？蘋果爛當然要退，但跟你本人到現場簽退帳是兩碼子事吧」。