YA電影是什麼？

YA電影指的是「Young Adult movie」，以美式青少年校園為主題的喜劇電影，內容圍繞青春洋溢的校園愛情，或高中生沸騰熱血的校園生活，讓人不自覺帶入主角，少女心大爆棚，雖然劇情通常有點芭樂但就是看不膩！

劇迷想重複一看再看的經典YA電影有哪些？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查網友熱議的十大YA電影，快一起來看看吧！

No.1 《歌舞青春》

被譽為迪士尼頻道最成功的原創電影《歌舞青春》，喜愛YA電影的人，一定都偷偷迷戀過柴克艾弗隆（Zac Efron）飾演的萬人迷籃球隊隊長！劇情講述兩個對立的高中新生團體，籃球隊隊長特洛伊和美麗的數學天才凱碧瑞拉（凡妮莎哈金斯飾演），意外相識還發現彼此都很喜歡唱歌，兩人在排練音樂劇過程逐漸喜歡上對方。

《歌舞青春》好評不斷陸續又發行三部，因音樂劇的設定貢獻多首好歌至今都讓劇迷朗朗上口，「特洛伊真的是小時候的男神」、「歌舞青春真的是我最愛的電影，每次放寒暑假都會拿出來再看一次」、「小時候還幻想長大要跟他們一起演戲唱歌！ 愛死歌舞青春了」。

No.2 《辣妹過招》

2004年上映的《辣妹過招》，故事講述一名從小在非洲長大，沒有上過學的高中新生凱蒂，轉學到美國打入假掰校花瑞吉娜的團體，喜歡上瑞吉娜的前男友艾倫。瑞吉娜一邊假裝和凱蒂是好閨蜜，私底下又使用心計想把艾倫搶回來，凱蒂也不甘示弱，學瑞吉娜的招數把她整得慘兮兮，這場美少女戰爭逐漸失去控制，全校女生都被扯下水。

飾演《辣妹過招》女主角的琳賽羅涵幾乎承包許多喜愛YA電影少女的童年，當時劇中的服裝也引領一陣風潮，「這部超經典的，瑞吉娜在裡面很賤但我卻超喜歡她」、「辣妹過招看很多次都不膩哈哈哈，真的超級經典好看，瑞秋演技超好，真的把女王蜂演的超傳神」。

No.3 《麻雀變公主》

安海瑟薇的成名代表作《麻雀變公主》，最經典的醜小鴨變天鵝橋段，劇情講述聰明、害羞又笨手笨腳的少女蜜亞，人生目標是保持校園生活低調，直到多年未聯絡的祖母突然到訪，透露了她的真正身份是一名公主，是小國「捷諾維亞」的王位繼承人，蜜亞不得不參加「公主培訓班」，一連串變身讓她難以適應，更引來同學排擠⋯⋯

經典電影《麻雀變公主》傳言將開拍第三部，許多劇迷超期待，「這系列好看！我等第三集很久了，安海瑟薇超美，如果真的開拍，希望所有演員都能回歸」、「每一部我都一直重複看」。

No.4 《我要回高三》

Netflix電影《我要回高三》剛播出就躍上電影排行榜前三，故事描述一名高中啦啦隊長史黛芬，因表演時不慎摔落昏迷20年之久，醒來已經是37歲，對於內心仍是17歲高中少女的史黛芬，高中生活不過仍是作天的事，她要重新學習、調整心態，劇情好笑又好哭。

《我要回高三》讓不少網友熱淚盈眶，「典型的美國校園片，好笑跟溫馨的元素都有，也是適合閒來無事的周末跟家人一同觀賞的電影」、「好久都沒校園YA片可以看，這部該有的要素都有，很可以」、「還蠻多發人省思的點，個人覺得有趣」。

No.5 《愛的過去進行式》

2018年上映的Netflix原創電影《愛的過去進行式》，故事講述16歲少女勞拉珍，喜歡給每一個她暗戀過的男生寫情書來整理自己的感受，但她從不寄出，而是保存在箱子裡。而某一天，這些秘密情書莫名其妙寄到這些對象手上，她平靜的校園生活從此天翻地覆。

《愛的過去進行式》熱播到連拍三集，今年5月更推出衍生影集，是勞拉珍妹妹凱蒂的故事《愛你的凱蒂》，熟悉的YA電影風格再次擄獲影迷的心，「我心中最愛的YA電影！」、「讓我心動到不行的YA甜甜愛情片」、「Peter可以直接嫁了真的，這部直接挖醒我沉睡的少女心」。

No.6 《親親小站》

2018年Netflix超夯的原創青春愛情電影《親親小站》，集結愛情、友情、親情、夢想等，劇情講述女主角艾兒喜歡上青梅竹馬的禮的哥哥諾亞，而她和禮的媽媽是摯友，兩人又是同年同月生，他們定下維持親密純友誼關係的規則，其中一條就是不能喜歡上彼此的親戚，艾兒必須做出抉擇，要選擇友情還是追求愛情。

《親親小站》獲得不少好評，「真的是很久沒有看到這種青春校園YA片了！前半段真的覺得自己跟著Elle一起在發花癡，談戀愛時完全跟著她的心情小鹿亂撞、少女心噴發！ Noah跟Elle的互動真的是要甜出螢幕」、「這部很甜，而且男女主角現實也成一對」。

No.7 《親愛的初戀》

《親愛的初戀》是同性戀題材的青春愛情片，改編自貝琪艾柏塔利小說《西蒙和他的出櫃日誌》，融合校園、友情、家庭、初戀酸甜苦澀的溫馨故事。17歲的高中生賽門，面對出櫃掙扎，在自己和朋友間做出抉擇，他小心翼翼隱藏秘密，對互訴苦惱的不具名網友悄悄心動，真摯笨拙的情感讓人的心也跟著酸澀。

口碑絕佳的《親愛的初戀》獲得許多人推薦，「很喜歡這種溫馨小品」、「在看的時候不知道淚灑了幾次了」、「整部電影看了很舒服 有淚有笑不錐心刺骨不過份搞笑」。

No.8 《獨領風騷》

90年代經典YA電影絕對不能少了《獨領風騷》，幾乎可說是美國YA電影始祖，故事講述富家千金雪兒，有點現在大家說的傻白甜的感覺，會熱心助人替老師、同學改造。雪兒個性任性、幼稚，似乎是個整天只知道購物打扮，不知人間疾苦的高中女孩，但正因如此也看到一個天真女孩的成長。

不少人認為《獨領風騷》是最經典的YA電影，「超愛這片！愛到買片子回來收藏」、「這部真的是女孩心中的神片」、「這部片絕對是一代YA經典」、「獨領風騷真的很經典超時尚的，尤其是雪兒早上配衣服的那套機器」。

No.9 《A+瞎妹》

2019年上映的美國青少年喜劇片《A+瞎妹》，評論網站爛番茄將《A+瞎妹》列為2010年代排名第一的喜劇片，更獲美國前總統歐巴馬推薦。劇情描述兩個即將畢業的女高中生艾美和茉莉，這對學霸好姐妹在步入大學之際，驚覺過去四年錯過多少玩樂機會，於是決定在畢業典禮的前一晚徹底解放，將過去沒有玩到的在一個晚上一次補足。

「是好看的YA片！快被笑死，好青春啦」、「不只是一般YA片，兼具幽默感人歡笑和腦洞大開」、「溫暖的詮釋一段女生的感人情誼」。

No.10 《孟漢娜電影版》

麥莉希拉主演的迪士尼影集《孟漢娜》讓麥莉一夕走紅，劇情講述有高中生和青春偶像的雙重身分，當時可說是眾多少女的夢想！電影版延續影集故事，過著雙重生活的麥莉，隨著名聲越來越響亮，要兼顧名氣與青春期的各種問題。

「孟漢娜我的童年，麥莉唱歌真的很好聽而且很有感情」、「迪士尼真的給我們好多回憶」、「孟漢娜還是很經典」、「最近想再把孟漢娜重看一遍，剛看完電影版每首歌真的都聽的好感動」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年5月19日至2023年5月18日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『YA電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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