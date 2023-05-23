●蘋果周一跌0.55%，收在174.20美元。該iPhone製造商的股票評級遭Loop Capital從「買入」下調至「持有」，根據Refinitiv的數據，此為5個月來蘋果首次遭到降評。

●美國記憶體晶片大廠美光（Micron Technology Inc）收跌2.85%，報66.23美元。財務長Mark Murphy周一表示，北京當局禁止關鍵基礎設施業者採購美光產品對公司整體營收的影響介於低至高個位數百分比。受此發言激勵，美光跌幅收斂。

●地區銀行股上漲，報導指出PacWest Bancorp已同意將一套74筆房地產建築貸款的組合賣給Kennedy-Wilson Holdings Inc子公司。PacWest飆漲近20%，帶動其他一些地區銀行股走高。

●大型銀行股表現疲弱，摩根大通跌0.8%，儘管該公司宣布淨利息收入將增加30億美元，受惠於收購倒閉的第一共和銀行帶來的利息支付增加。

●輝瑞股價勁揚逾5%，該公司發表在醫學期刊上的資料顯示，在對第二型糖尿病患者進行的中期試驗中，輝瑞的糖尿病藥物導致體重減輕，與丹麥諾和諾德公司（Novo Nordisk）的Ozemic相似。

●Greenhill & Co股價飆漲116.22%，收在14.66美元。日本第二大金融機構瑞穗金融集團（Mizuho Financial Group）將以5.5億美元收購該美國投銀（含債務）。

●道指成份股雪佛龍（Chevron）跌1.8%，該石油巨頭宣布將以76 億美元全股票交易收購PDC Energy Inc（含債務）。

●美國半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）小跌0.32%，收在126.55美元，因美光事件引發投資人疑慮。另一方面，該公司宣布擬斥資40億美元在加州打造一座名為「EPIC Center」（equipment and process innovation and commercialization,設備和製程創新與商業化）的大型研發中心，但也表示確切的投資規模將取決於可以按美國晶片法案（CHIPs Act）取得的補助金額。應材表示，整個項目投資為期7年，預計將於2026年起陸續啟用，可望創造2000個工程師職位。

●雲端視訊會議平台商Zoom Video Communications Inc盤後一度大漲5%，目前漲幅收斂。該公司宣布第一財季（截至4月底止）營收為11.1億美元，經調整後每股盈餘為1.16美元，均優於市場預期。該公司並上修全年營收和獲利目標。全年營收預測從介於44.4億～44.6億美元調升為介於44.7億～44.9億美元，全年經調整後每股盈餘預測從介於4.11～4.18美元上修至介於4.25～4.31美元。