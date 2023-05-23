台灣大董事長蔡明忠表示，5G的高速度、低延遲與廣連結特性，在後疫情時代為各行各業帶來革命性變化，舉凡遠距教學系統、醫療看診、居家辦公、垂直場域的自動化工廠、智慧城市等各樣應用創新服務，都藉由5G開展。因此，面對急遽惡化的氣候災難，以及瞬息萬變的全球科技局勢，已是永續先行者的台灣大哥大更加體認，利用核心職能，透過數位科技，提高企業與國家數位韌性，是責無旁貸的責任與使命。台灣大落實永續金融，發行電信業單次金額最高(65億元)「社會責任債券」，攜手投資人強化台灣網路基礎建設，計畫投資擴展5G網絡遍及台灣各地，克服山區、偏鄉與離島地區的施工挑戰，以利大眾於緊急時刻即可使用相關資源；並以5G結合新興科技，積極發展偏鄉醫療及教育服務，以消弭城鄉之間的民眾健康、弱勢學童教育不平等情況，更進一步結合社會公益專案及在地科技資源，提升社會發展效益。

台灣大本次發行「社會責任債券」，所募集資金將全數用於提升社會效益相關投資計畫，持續提升5G人口涵蓋率、5G服務普及率及優化山區行動通信訊號服務品質；並以5G結合新興科技，推動「Coding Fun偏鄉玩程式」、「數位苗圃」、「Bilingual Online百齡果」等26項「用科技擁抱愛」社會參與專案，至今累計贊助和捐款社會公益達13.37億元。