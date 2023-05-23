很多人會羨慕那些一躺上床就能很快入睡的人，認為其擁有好眠體質，也意味著身體很健康。對此，耳鼻喉科醫師張益豪分享，可透過7個問題來檢視自己的睡眠品質，其中民眾認知「沾床秒睡是好事」，其實是身體呈現累積許多睡眠不足的狀態。

開業耳鼻喉科診所院長張益豪醫師在臉書粉絲頁發文，表示睡眠不好，其實跟免疫力與健康有很大的關係，若想知道自己有無睡眠負債，可透過以下7個問題來評估：

1、假日的睡眠時間比平日多2小時以上（3分）。

2、時常發現自己在大眾運輸工具或沙發上打瞌睡（1分）。

3、一沾床便立刻入睡（1分）。

4、早上起不來，睡醒後沒有神清氣爽的感覺（1分）。

5、上班時常昏昏欲睡（1分）。

6、必須設鬧鐘才能起床（1分）。

7、每周至少有3天在不同時段就寢（1分）。

依照分數加總對應不同的睡眠負債狀態，張益豪指出，如果達滿分9分，代表睡眠負債即將破產，需要立刻充分休息；6分以上，則是睡眠負債嚴重，需改善生活模式；3分以上，可能正在累積睡眠負債；1分以上，擁有良好睡眠；若為0分，為沒有睡眠負債的理想狀態。

另外，張益豪也解答3個常見的睡眠誤解，首先是「一沾床就秒睡是好事？」他指出，健康年輕人躺在床上平均7至8分鐘才入睡，如果有沾床秒睡的情形，別以為是身體好，要注意身體在發出睡眠不足的警訊。

其次為「周五熬夜周末晚點睡？」張益豪表示，睡眠習慣不容易被建立，此舉無疑是在破壞生理時鐘，容易造成失眠。他說，年輕時影響還較小，成年人則不建議這樣做。

最後是「很多失眠者其實沒有失眠。」張益豪說明，認為自己睡不好、睡得少的民眾，如果有去做腦波等生理數據監測，會發現其實「睡得很好、有睡著」，這種狀況被稱為「矛盾性失眠」，因太過執著自己有沒有很快睡著、睡眠時間是否夠長所造成，他強調，睡眠品質比長度來得更重要。