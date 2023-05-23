Boy, 11, is burned alive 'after being doused in petrol' and locked inside a shed that was set on fire by kids aged 13 to 15 https://t.co/bo3ZI3TjR6 pic.twitter.com/i4w1CQpOYP — Daily Mail Online (@MailOnline) May 22, 2023

俄羅斯一位11歲的男孩昂貝特雅洛夫（Albert Umbetyarov）因為在柔道運動表現傑出，引起競爭對手的嫉恨，被反鎖在樹林裡的小木棚燒死。這起駭人的案件發生在莫斯科，嫌犯是幾位13至15歲的少年，他們以球棒痛打受害者直到他失去意識，淋汽油在他身上，丟入起火的小屋中反鎖。

外媒報導，現場有幾位女孩目擊並拍攝影片上傳，她們說那些少年出於嫉妒才攻擊受害者，兩位7歲左右的孩子在現場看見，跑去向大人求救，幾位成年男子趕到現場，持工具破門救援，但是受害者已經身亡。

受害者的柔道教練特凡巴（Alexander Tvanba）表示，這個孩子平日非常溫和，「連一隻蟲子都不忍傷害」「他很認真訓練，贏過幾次比賽」，很遺憾他遭到這種毒手。案發時還有一位男孩逃離現場，在晚間7時哭著告訴自己的父親：「我的朋友在小屋裡被燒死了。」

當地警方指出，此案發生於本月19日，火是從屋裡先被點燃，木門被釘死。目擊者告訴媒體，那幾位少年先打傷受害者的膝蓋，讓他無法逃脫，其中一位少年在中途逃離現場。據信受害者在柔道場的表現比那幾位少年更好，才引起他們的嫉妒。