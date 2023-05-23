瑪娃颱風今上午中心位置於鵝鑾鼻東南東方3050公里海面上，向北北西轉西北方向進行，中央氣象局預計明天轉強颱，周日（28日）之後會路徑北轉，天氣粉專「觀氣象看天氣」根據歐洲模式模擬分析，依據北轉的幅度，瑪娃颱風有4種預測路徑，其中一種可能直接登陸台灣或從高屏沿海北上，能為全台水庫大補水。

如果瑪娃颱風走第四，一直往西走的路徑，直接登陸台灣或從高屏沿海北上，能為全台水庫大補水，但機率最低。（翻攝自觀氣象看天氣臉書）

臉書「觀氣象看天氣」昨天發文，根據歐洲中期天氣預報中心最新的系集預測路徑，強颱瑪娃有4種可能路徑，第一種路徑是瑪娃向西接近台灣後北轉，從台灣東部海面北上，為北部、東半部帶來間歇、持續性陣雨，距離越近雨勢越大，是目前機率最高的。

「觀氣象看天氣」表示，第二種路徑是從台灣東邊遠遠的海面提早北轉，對台灣沒什麼影響，機率次之；第三種是往台灣南方海面走，會為西南部帶來間歇性陣雨，各地山區也有較大的午後雷陣雨，如果後期路徑轉東北朝台灣而來，就會為中南部水庫大補水，機率較低。

「觀氣象看天氣」表示，第四種路徑是瑪娃颱風一直往西走，直接登陸台灣或從高屏沿海北上，能為全台水庫大補水，但機率最低。