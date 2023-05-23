每年的5月23日是「世界龜龜日」，提出基隆護海公投的公民團體「守護外木山行動小組」23日上午在基隆火車站南站廣場進行快閃活動，透過舉牌、簡短的演講呼籲基隆市民重視即將於25日舉辦的四接環評會議，共同守護海龜與海洋生物的家。

守護外木山行動小組表示，協和電廠改建案已運作多年，更屢次被環評委員指出計畫未臻完備之處，一再補件至今。25日將在環保署進行第五次的環境影響評估專案小組會議，這次會議中將審查台電日前提出的四接「東移」方案。

公民團體守護外木山行動小組23日一早在基隆火車站舉牌，呼籲市民共同關心25日將舉行的四接環評會議。（守護外木山行動小組提供／張志康基隆傳真）

行動小組表示，去年為守護外木山的自然海岸，發起了護海公投，卻於日前遭中央沒收。守護外木山行動小組也表示，本次環評會議恐怕將成為基隆市民守護海洋的最後機會，因此大大地邀請基隆市民共同參與會議、關心本次會議發展。

會選擇23日舉辦這次活動，一方面是由於四接環評舉行在即，另一方面也是因為5月23日是「世界龜龜日」，這是美國陸龜救援團體於2000年開始提出的倡議，希望透過這樣的方式，提高社會對於海龜、陸龜的保育意識，認識到各種類的烏龜與生態，並且共同展開減塑、復育、保護棲地等實質行動。

行動小組認為，基隆的外木山海域，有著豐富的生態及漁業資源，過去進行水下調查時，更發現此處除了有大批的珊瑚、海扇，更是保育類海龜綠蠵龜與玳瑁覓食的重要棲地。

公民團體守護外木山行動小組23日一早在基隆火車站舉牌，呼籲市民共同關心25日將舉行的四接環評會議。（守護外木山行動小組提供／張志康基隆傳真）

為此，守護外木山行動小組23日一早便於上班通勤時間，在基隆火車站南站舉牌、簡短的演講，吸引來往的基隆市民注意，並邀請共同關心四接填海造地的議題，守護海龜與海洋生物的家園。

守護外木山行動小組還在中午進行「填海太可惡 海龜會嗚嗚」快閃行動，同時錄製成線上短影音分享，邀請基隆市民共同參與會議、關心四接環評發展，表達「愛海護海要永續」的決心。