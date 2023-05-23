立法院今三讀通過《軍人退撫條例部分條文》，亡故官兵遺有未成年子女者，每一未成年子女每月比照國民年金法之老年基本保證金給與標準，加發撫卹金至成年為止。

三讀條文也規定，軍人因作戰、演習訓練或搶救災害死亡者，每一未成年子女每月再加發撫卹金；其給與標準由國防部擬定，報請行政院核定。

過去在漢光演習在訓練及實兵操演期間，多名官兵因公殉職，因此總統蔡英文關切殉職人員撫卹事宜，指示研議法令及制度，落實照顧軍人身故後遺有未成年子女生活，彰顯政府對亡故官兵保衛國家安全犧牲奉獻的肯定。