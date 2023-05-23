台灣近年來詐騙猖獗、黑道問題也相當嚴重，甚至出現政治人物涉入其中的狀況，行政院日前再投13億資金，稱要遏止詐騙，但遭外界質疑成效不彰。近日有一份最新的網路投票，就是針對國民「看好藍綠白3位總統參選人，哪位最能整飭治安」進行詢問，結果有72%的民眾一面倒力挺警界資歷完整的新北市長侯友宜；而相信民進黨主席賴清德有決心向犯罪宣戰的，僅僅只占4%。

Youtube頻道《桃園孫先生》昨（22）日發起網路投票，截至今早10點，已經有超過1.2萬人參與。針對「近來詐騙集團橫行，黑道囂張，請問您認為誰最能打擊詐騙集團與黑道？ 」的提問，有72%的民眾支持「侯友宜」、支持「民眾黨主席柯文哲」的網友則占20%、認為「賴清德」最有可能打擊犯罪的人僅僅只有4%、剩下「其他意見」跟「沒意見」則各占2%。

力挺侯友宜上台掃除犯罪的網友表示，「警界鐵漢及最年輕的警政署長當之無愧」、「當然是侯市長啊，他當警察出身」、「當然要警察來對付啊！」、「當然不會是賴神、也不會是每天訓練口才的嗡嗡嗡柯P」、「侯友宜是警察出身，對犯罪集團的一舉一動相信都很了解，有他來做肅清犯罪集團的工作，相信最適合不過」、「全力投侯友宜救台灣，讚！」、「我很想選侯，讓他整頓我們的治安，柯文哲只有一張嘴巴，跟民進黨没差多少」。

不過也有民眾抱持其他看法，稱「反正不是賴，他擔任過台南市長，但88槍、爐碴案的發生地都在台南」、「問這些沒用議題，問直接能重啟核電的是誰，抓貪腐破敝案」、「現在只要不是民進黨，可能都有機會比較好！」、「已經病入膏肓，無藥可救」。