美道瓊工業指數23日下跌 140.05點，跌幅0.42％，收33,286.58點；那斯達克上漲62.88點，上漲幅度0.50％，收在12,720.78點；S＆P 500指數上漲0.65點，漲幅0.02％，收4,192.63點；費城半導體指數上漲11.55點，漲幅0.36％，收3,215.04點。

第一金投顧分析，台股目前雖站上萬六大關，但推升指數往上走的負面因子仍多，影響較重的為美債務上限協商遲遲未取得共識，表訂在6月1日將有討論結果，而在鄰近6月1日前，預估指數將呈現高檔震盪，且成交量將持續萎縮，市場觀望意味濃厚。

而回顧上次美國債務上限違約要追朔至2010年，但短暫違約後，官員們最後還是協商成功，但仍造成金融市場較大的波動。且大盤目前在萬六之上，短線漲多之下，台股氣勢若要續強，電子及傳產的重點族群必須持續拉升。

法人認為，電子股應留意先前股價已經陸續反應第一季谷底已過，下半年復甦的落底行情，但整體復甦的力道將在第二季的618消費節前後被檢視，若終端消費性產品全年出貨量銷售不如預期，或一再下修，擴大年衰退幅度，那下半年復甦力道恐不如預期，需留意市場對電子股下半年復甦力道的過度期待。

在短線上漲過程中，可留意盤面較強的各族群類股或接下來月營收或季營運持續創高等題材類股。長線上，台股聚焦2023年持續成長產業趨勢，及季報月營收等基本面選股，可持續留意展望亮眼或營收創高的投資機會。

整體來看，由於美股、台股同步震盪，選股上建議挑選產業前景佳、營收展望優、高殖利率、低本益比等族群類股逢低布局，並嚴控持股水位與風險。