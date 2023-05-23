昨（22）日美股開盤後不久，網路上突然瘋傳一張美國國防部附近發生爆炸、濃煙竄升的照片，包括和俄羅斯有關的推特帳號、打上藍色勾勾的推特帳號都相繼轉發，甚至有印度電視台以突發新聞方式報導，導致美股開盤後一度微幅下跌。不過實際上五角大廈沒有發生爆炸，這張照片似乎是由AI生成。

22日網路上瘋傳一張五角大廈附近發生大爆炸的照片，引發美股一度恐慌下跌，不過五角大廈實際上沒有發生爆炸，照片應該是AI合成。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，22日上午9時30分美股開盤後，推特上突然瘋傳一張稱五角大廈旁發生爆炸的照片，照片顯示白色建築物旁的草地上竄出濃厚黑煙，火勢看來不小。

許多有藍色勾勾的推特帳號相繼轉發，一個自稱為彭博（Bloomberg News）附屬媒體的藍勾勾帳號「Bloomberg Feed」寫道「五角大廈附近發生大爆炸」，包括俄國國營媒體「今日俄羅斯」（Russia Today，RT）在內等和俄羅斯有關的帳號也轉發照片。

這類推文隨即引發美股短暫下跌，道瓊指數在10時6分至10分間下跌80點，10時6分，S&P 500指數原本小漲0.02%，3分鐘後下跌0.15%，隨後止跌回升。

不過實際上五角大廈附近根本沒發生爆炸，維吉尼亞州阿靈頓郡（Arlington County）消防局隨即發文，澄清五角大廈附近沒有發生爆炸。

專家分析，這張照片可能是人工智慧（AI）技術生成，加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）教授、數位媒體鑑識專家法瑞德（Hany Farid）指出，照片中的白色建築物及柵欄有許多結構錯誤，例如柵欄呈現不規則狀，草地等有淡化跡象，都是典型的AI合成線索。

這起事件也凸顯了濫用AI的風險，報導指出，除了俄羅斯媒體，確實有其他外媒一度上當，例如印度電視台「Republic TV」就以快訊方式報導五角大廈發生爆炸，他們引述的來源就是「今日俄羅斯」，「Republic TV」後續撤下報導。

另外這起事件也反映馬斯克（Elon Musk）掌管推特後，要求使用者付費才會給予藍勾勾的政策亂象，新政策下，任何用戶只要每月付費，帳號旁就能打上藍勾勾，過往必須經過認證才能獲得藍勾勾的機制蕩然無存，藍勾勾不再是可信來源的指標。

文章來源：‘Verified’ Twitter accounts share fake image of ‘explosion’ near Pentagon, causing confusion
文章來源：FACT FOCUS: Fake image of Pentagon explosion briefly sends jitters through stock market
他問AI會取代人類嗎？ChatGPT「真心」回答嚇死人
Google工程師曝AI機器人會思考！揭驚人對話：像7歲小孩
影》7歲童下棋做錯一件事 機器人火大掐斷他手指

#五角大廈 #美國 #國防部 #AI #人工智慧