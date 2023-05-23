昨（22）日美股開盤後不久，網路上突然瘋傳一張美國國防部附近發生爆炸、濃煙竄升的照片，包括和俄羅斯有關的推特帳號、打上藍色勾勾的推特帳號都相繼轉發，甚至有印度電視台以突發新聞方式報導，導致美股開盤後一度微幅下跌。不過實際上五角大廈沒有發生爆炸，這張照片似乎是由AI生成。

22日網路上瘋傳一張五角大廈附近發生大爆炸的照片，引發美股一度恐慌下跌，不過五角大廈實際上沒有發生爆炸，照片應該是AI合成。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，22日上午9時30分美股開盤後，推特上突然瘋傳一張稱五角大廈旁發生爆炸的照片，照片顯示白色建築物旁的草地上竄出濃厚黑煙，火勢看來不小。

Meanwhile, Russian Z-channels, for the lack of a better idea, are spreading this AI-generated image as BREAKING NEWS EXPLOSIONS AT THE PENTAGON RIGHT NOW.

🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Ful6iwuVJo — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) May 22, 2023

許多有藍色勾勾的推特帳號相繼轉發，一個自稱為彭博（Bloomberg News）附屬媒體的藍勾勾帳號「Bloomberg Feed」寫道「五角大廈附近發生大爆炸」，包括俄國國營媒體「今日俄羅斯」（Russia Today，RT）在內等和俄羅斯有關的帳號也轉發照片。

This morning blue check accounts accounts claimed large explosions at the Pentagon.



... then the White House.



Russian state media amplified the faked Pentagon image from their gold check account.



The images look AI generated, as folks identified. 1/ pic.twitter.com/Bd9uu3jwPZ — John Scott-Railton (@jsrailton) May 22, 2023

Prime example of the dangers in the pay-to-verify system: This account, which tweeted a (very likely AI-generated) photo of a (fake) story about an explosion at the Pentagon, looks at first glance like a legit Bloomberg news feed. pic.twitter.com/SThErCln0p — Andy Campbell (@AndyBCampbell) May 22, 2023

這類推文隨即引發美股短暫下跌，道瓊指數在10時6分至10分間下跌80點，10時6分，S&P 500指數原本小漲0.02%，3分鐘後下跌0.15%，隨後止跌回升。

4/ Markets responded to the artificial swirl of #AI -generated fake images & explosion reports.



One report puts the S&P 500 Index $SPX drop at $500 billion before recovering. You can see the NASDAQ $COMP dropping before recovering, too.



Sound familiar?https://t.co/LuuO4KmYtJ pic.twitter.com/NCLEmTWHim — John Scott-Railton (@jsrailton) May 22, 2023

This morning, an AI generated image of an explosion at the US Pentagon surfaced.



With multiple news sources reporting it as real, the S&P 500 fell 30 points in minutes.



This resulted in a $500 billion market cap swing on a fake image.



It then rebounded once the image was… pic.twitter.com/DpHgflkMXP — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) May 22, 2023

不過實際上五角大廈附近根本沒發生爆炸，維吉尼亞州阿靈頓郡（Arlington County）消防局隨即發文，澄清五角大廈附近沒有發生爆炸。

專家分析，這張照片可能是人工智慧（AI）技術生成，加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）教授、數位媒體鑑識專家法瑞德（Hany Farid）指出，照片中的白色建築物及柵欄有許多結構錯誤，例如柵欄呈現不規則狀，草地等有淡化跡象，都是典型的AI合成線索。

這起事件也凸顯了濫用AI的風險，報導指出，除了俄羅斯媒體，確實有其他外媒一度上當，例如印度電視台「Republic TV」就以快訊方式報導五角大廈發生爆炸，他們引述的來源就是「今日俄羅斯」，「Republic TV」後續撤下報導。

So @republic aired a 'Live & Breaking' news of Pentagon explosion image. They even invited Prof. Madhav Nalapat "strategic expert" to discuss about the explosion.

BWT, It was an AI generated image. pic.twitter.com/8j1nfSJR6x — Mohammed Zubair (@zoo_bear) May 22, 2023

另外這起事件也反映馬斯克（Elon Musk）掌管推特後，要求使用者付費才會給予藍勾勾的政策亂象，新政策下，任何用戶只要每月付費，帳號旁就能打上藍勾勾，過往必須經過認證才能獲得藍勾勾的機制蕩然無存，藍勾勾不再是可信來源的指標。