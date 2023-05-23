天后孫燕姿前幾年本有意展開世界巡演，無奈遇到新冠肺炎攪局喊卡，近期疫情趨緩，傳出她飛到大陸拍戲，客串女星楊紫及范丞丞主演的電視劇，近年AI人工智慧話題正夯，在大陸網站還傳出有「AI孫燕姿」，用神似她的聲音出了多首「新歌」，對此，孫燕姿稍早更新部落格坦言無奈：「我想說的是，你跟一個每幾分鐘就推出一張新專輯的人還有什麼好爭的」。

孫燕姿最近回歸微博自曝剛完成一部戲劇作品，原來她點頭答應客串楊紫與范丞丞的電視劇《要久久愛》，並在劇中出演自己「孫燕姿」一角，讓粉絲都相當期待。近期有大陸網友用AI技術，利用神似她的聲音翻唱了許多其他歌手代表作，孫燕姿當時人在大陸工作，被問到此事笑笑說：「有聽過這件事」，但無意維權提告，稍早，她更新久違的部落格，以「我的AI」為標題，分享自己的心情。

44歲的孫燕姿一開始自嘲，當她正在為自己日漸凸起的肚子，和小孩的瑣事感到絕望時，AI孫燕姿的議題「粉墨登場」，讓她覺得似乎該下筆寫些什麼，她更高EQ說，正當她的歌迷也開始接受她是「冷門歌手」的事實時，「AI孫燕姿」卻變成了「頂流歌手」，雖然聽起來諷刺，但她認為這沒什麼好爭的，因為人類從開始本來堅信科技無法代替人類，卻由於它的發展迅速，但現在開始威脅到人類的各種工作，不只是她的歌手飯碗可能被搶，還有法律、醫學、會計等。

孫燕姿表示，有些人可能會說，自己還是能因為音檔的情緒和換氣，明白這不是真人，但她認為科技的日新月異，「人類無法超越它已指日可待」，她覺得自己就像個電影院的觀眾，像是「看戲」般地看著AI孫燕姿竄紅，她不生氣，也不擔心被取代，「凡事皆有可能，凡事皆無所謂，我認為思想純淨、做自己，已然足夠」。

見此，網友回應：「看到日漸凸起的肚子我第一反應竟然是....」、「英文原文是『overhanging stomach』，不用擔心，是吃的太好了」、「我也以為要三胎了」、「久違的長文。順便說一下，聽AI只是因為可以聽到你的聲音翻唱其他歌曲，會有點新鮮感，也僅限於此，絕不是可替代跟定制的。冷門歌手是網絡哏，粉絲才沒有這麼覺得啦，不要有這種誤會」。