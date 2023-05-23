據美國之音報導，美國國務院當地時間22日表示，美國不考慮解除對中國國防部長李尚福的現有制裁。美國官員曾表示，對李尚福的制裁不會阻止他與美國同行舉行正式會晤，制裁也不應該成為華盛頓和北京之間軍事對話的障礙。

報導稱，美國總統拜登上週末對記者表示，他不會考慮放鬆對中國官員的制裁以改善關係。他後來提到，解除對中國防長的制裁「目前正在談判中」。美國國務院22日澄清了美方的立場。

美國國務院發言人馬修·米勒(Matthew Miller)週一在他的首次鏡頭前的簡報會上被問及美國是否正在考慮出於談判目的放鬆對這位中國軍方高官的制裁，他明確表示：「不，我們沒有。」

中華人民共和國於3月中旬任命李尚福上將為國防部長。2018年，美國依據《以制裁反擊美國對手法案》(Countering America's Adversaries Through Sanctions Act)制裁了時任中國中央軍委裝備發展部部長的李尚福。這一制裁與中國在2017年購買10架蘇-35戰鬥機以及在2018年購買S-400地對空導彈系統相關設備有關。

美國官員一直渴望與中國同行恢復會談。預計美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)和李尚福都將出席下個月在新加坡舉行的亞洲高級別安全峰會——香格里拉對話(Shangri-La Dialogue)。

中國軍方尚未接受美國提出的在這次年度會議期間舉行國防部長會晤的提議。

在北京，中國官員質疑華盛頓在外聯溝通方面的「誠意」。中國外交部發言人毛寧22日說：「中方一貫堅決反對有關非法單邊制裁，已向美方表明嚴正立場。美方應立即撤銷制裁，採取實際行動為對話溝通掃清障礙、營造氛圍、創造有利條件。」

美國和中國官員都表示，有必要穩定美中這兩個世界最大經濟體之間令人擔憂的關係。近幾個月來，在安全、貿易和技術以及台灣和南中國海等議題上，兩國關係日益緊張。

中國官員已釋放信號表示願意穩定與美國的關係，但同時要求美國停止加強與台灣的關係和對中國實施技術限制。北京認為，這些措施損害中國的利益。

專家認為，球現在是在中國這一邊了。總部位於美國的德國馬歇爾基金會印太項目主任葛來儀(Bonnie Glaser)說：「目前尚不清楚北京是否會朝著穩定關係的方向著手採取措施，除非美國撤銷已採取的一些遭到中國反對的措施。」

對北京的外交訪問

拜登還曾表示，雙邊關係的「解凍」將「很快」開始。

美國之音引述不願透露姓名的消息人士稱，繼美國國務卿布林肯(Antony Blinken)和其他美國內閣成員計畫訪問北京之後，美國氣候特使凱瑞(John Kerry)也將訪問北京，與中國氣候事務主管謝振華舉行會談，這是兩人最近通過電話商定的。

美國財政部長葉倫(Janet Yellen)和商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)也已表示計畫訪問中國。