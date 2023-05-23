洛杉磯湖人23日在主場與金塊進行G4背水一戰，主將詹姆斯（LeBron James）勉勵隊友「當成單淘汰賽」來打，湖人果然上半場打出高命中率，中場時73比58大幅領先。然而下半場湖人屢攻不進，金塊第3節打出一波25-8強力攻勢迎頭趕上。終場金塊以113比111戰勝湖人，隊史首度闖進總冠軍戰。

詹姆斯與戈登（Aaron Gordon）第2節在無球時爆發推擠，戈登鎖住詹姆斯的手臂不放開，裁判橫身進來抱住戈登才讓他撒手，結果是兩人都被吹了技術犯規。金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）打完前3節就已經締造大三元，湖人只能依靠詹姆斯積極進攻與罰球撐住比分，安東尼戴維斯（Anthony Davis）保護自家防守籃板。

LeBron and Aaron Gordon got into it on this possession 😳 pic.twitter.com/uicHcviHc9 — SportsCenter (@SportsCenter) May 23, 2023

末節開打後約基奇連續失手，湖人隨即趕上開啟拉鋸戰。戴維斯在剩餘4分多鐘時防守時犯規，被賈瑪莫瑞（Jamal Murray）罰進3球，戈登又在約基奇助攻下灌籃得分，湖人里夫斯（Austin Reaves）及時外線命中，戴維斯兩罰俱中在進入讀秒階段前追平比分。約基奇在終場前51秒上籃得手奪回領先，湖人叫暫停後詹姆斯出手未進，宣告湖人的失敗。

金塊約基奇30分14籃板13助攻3火鍋，包括終場前致勝一擊，賈瑪莫瑞貢獻25分。湖人詹姆斯25投15中，轟進40分10籃板9助攻，戴維斯21分14籃板。