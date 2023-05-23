薛姓明星高中國文老師，上課時教「出師表」文章，還畫線重點強調「這裡會考喔要記起來」，他還在考前作文題目相關訊息以LINE傳送至學生群組，案發後學生因此重考，校方將他記2大過，他不服提告請求撤銷，台北高等行政法院為，薛有洩題行為，判決駁回請求，可上訴。

某國立高中在2020年10月14日舉行國文科段考，有學生家長向校方及教育部國民及學前教育署陳情，指薛姓國文科教師兼導師洩題，校方審議發現，薛在同年10月6日於學生LINE群組傳送段考作文題目，讓學生事前知悉題目。

校方也認為，依學生課堂筆記記錄薛提示部分，分別與段考第11、33、34題內容相近，段考默寫填充題，試題9題洩題8題，另薛在段考前複習簡報標註「漸進式閱讀重要文本」大幅縮小學生複習範圍，校方認薛考試洩題屬實，致學生重考，處分記2大過之懲處。

薛不服提告，請求撤銷校方處分，北高行政法院認為，薛男知悉段考的作文題目，卻先將作文題目相關資訊以LINE傳送至學生群組、建立簡報檔供作教學使用，且他任教班級學生在課本上所書寫的筆記、畫線的重點，都是洩題的結果，判決駁回他的請求。可上訴。