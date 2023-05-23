前年屏東某通訊行女店員遭擄殺一事，讓人觸目驚心，為了扼止此類行為，「跟蹤騷擾防制法」去年6月1日上路，據統計，去年6月施行至今年4月為止，警方共受理2724件、平均每天逾8件跟騷案件，其中9成被害人為女性、85.2％加害人為男性。

據警政署統計，受理的2724件跟蹤騷擾案件中，一般跟騷達1563、家暴跟騷也有1161件，跟蹤騷擾樣態中，以通訊騷擾最常見（1698次）、盯稍尾隨（1500次）、監視觀察（1215次），更核發書面告誡1957次，警方建請羈押有52件、23年裁定准押。

如曾有被害人上班時，遭加害人不斷在通訊軟體如「道歉時就該露出胸部」等語性騷擾，甚至下班時還為被害人整理桌面、拍照後炫耀，還屢屢暗示被害人在公司遭排擠，只有加害人最挺他，讓被害人甚至有認為「世界被毀滅」的感覺。

現代婦女基金會董事王如玄表示，以前常說「精誠所至、金石為開」、「戲棚子站久就是你的」，讓許多人鍥而不捨的追求有了理由，但隨著跟騷法上路，讓社會瞭解「違反他人意願」就是騷擾行為，而跟騷法除了跟騷行為入罪、核發保護令外，也賦予警方「書面告誡」的權利，據統計，核發書面告誡後有8成至9成的加害人就停止跟騷行為。

但王如玄說，跟騷法保護令核發速度與家庭暴力防治法保護令核發速度有所差距，前者大多為1個月、甚至4個月還未核發，後者往住只要2周內就核發，司法院應加強此類時效；此外，跟騷法雖然可以為申請相對人完成治療性處遇，但至今1件都沒有，關鍵就在於預算問題，呼籲相關單位應編列預算支應。

王如玄提及，有部分書面告誡遭駁回，關鍵就在於跟騷法中的跟騷行為「性或性別有關」行為才屬跟騷行為，但有時被害人難以證明加害人行為與性或性別相關所致。