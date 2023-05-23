內政部警政署長黃明昭體恤員警，昨天遠赴台東弔唁日前下班車禍因公殉職的台東許姓員警，感謝許員對於警察工作的努力與付出。台東縣警察局長陳錦坤貫徹掃黑及打詐，台東治平共有5件到案、阻詐金額逾1400萬，黃明昭也肯定台東縣警局的努力。

台東縣警察局統計，署長上任至今檢肅治平目標到案5件，犯嫌40人，動員警力1530人次，第3方警政聯合稽查46處幫派依附場所函請裁罰2處（廢止營業登記），攔截阻詐44件，攔阻金額新台幣逾1413萬餘元，並查獲詐欺集團5件、犯嫌33人。

黃明昭肯定台東縣警察局長陳錦坤貫徹掃黑專責隊，採系統性掃黑策略，以接連打擊的方式全面掃蕩；掃蕩檢肅明○會台東分會查獲首要洪嫌及成員共6名到案，查獲愷他命50包及新興毒品咖啡包22包等證物，今年經台東地檢署依違反組織犯罪條例及毒品危害防制條例起訴，成功瓦解犯罪集團。

警政署長黃明昭視察台東縣警察局。（台東縣警察局提供／蔡旻妤台東傳真）

為打擊黑道幫派及精進警察風紀作為，署長黃明昭今天南下台東縣警察局召開「社區警政再出發、精進警風紀、清源專案2.0、掃黑、打詐」視導座談會。會中強調，針對任何暴力集團均深入追查幕後不良幫派組織，刨根溯源，加強掃蕩，斬斷金流，宣示嚴懲不法決心，另提醒警察人員應注意自身操守、言行舉止，不容許任何違法亂紀情事發生。