美國蒙大拿州日前簽署立法，全面禁止政府及一般用戶下載及使用大陸短影音平台「抖音」海外版TikTok。對此，TikTok於22日（當地時間）向美國聯邦法院提起訴訟，主張此舉違反了美國憲法保護的言論自由權，要求阻止蒙大拿州實施全面禁令。

德國之聲報導，TikTok在訴狀中寫道，蒙大拿州制定這種特別的、前所未有的措施，是基於毫無根據的猜測。TikTok一名發言人告訴法新社，「基於一系列有力的先例和事實，我們認為我們會贏得這場法律戰」。

蒙大拿州州長吉安福特（Greg Gianforte）17日正式簽署立法，禁止TikTok在該州運營，稱此舉將進一步「保護蒙大拿人免受中共監控」。該法案明年初生效後，將使蒙大拿州成為美國第一個全面停用TikTok的州。

對此，TikTok發言人奧伯維特（Brooke Oberwetter）17日曾稱該法案違憲，「侵犯了蒙大拿州人民的言論自由」。她說，「我們想向蒙大拿州人民保證，他們可以繼續使用TikTok來表達自己、謀生、加入社群，因為我們繼續努力捍衛蒙大拿州內外用戶的權利」。

18日，有5名TikTok用戶兼創作者亦提起訴訟，盼能阻止這項禁令被實際執行。提告的TikTok用戶認為，該州試圖「行使蒙大拿州沒有的國家安全權力，並禁止蒙大拿州無權壓制的言論自由」，已侵犯了由美國憲法保障的公民基本權利。

該訴訟將交由民主黨法官莫羅伊（Donald Molloy）審理；莫羅伊在1995年被美國民主黨前總統人柯林頓（Bill Clinton）提名為法官。報導指稱，部分民主黨人士對TikTok態度較不強硬。

法新社引述里奇蒙大學（University of Richmond）法學者托比亞斯（Carl Tobias）觀點，認為這些案件在法庭的進展應該很快，因為其核心的法律問題並不需要收集大量證據。「這些憲法論據非常令人信服，有利於起訴方」，托比亞斯說，「首先是言論自由，其次，如果禁令以國家安全為正當性的理由，那就是聯邦政府的事，而非任何一州」。

2020年，時任美國總統川普（Donald Trump）試圖透過商務部的規範禁止下載TikTok和微信，就被多個法院阻止，從未生效；而美國公民自由聯盟（ACLU）等捍衛憲法團體和部份民主黨國會議員，也都支持美國用戶保有使用TikTok的權利，以行使言論自由。