岸田政府希望透過通膨和薪資增長的良性循環來加速日本經濟增長，但事與願違，最新公布的數據顯示日本2022財政年度名義薪資成長1.9%，創下31年來最大增幅，但通膨率升至3.8%壓過了薪資漲幅，導致2022財年實質薪資反倒下滑1.8%，創下自2014財年以來最大跌幅。

日本在2014財年調漲銷售稅引發物價普遍上漲，導致實際薪資下滑2.9%。

這份最新的報告顯示薪資必須漲更多才能超過物價上漲的速度，方能為消費者購買力以及貢獻日本一半以上經濟的民間消費帶來提振。

日本主要企業已經同意今年加薪近4%，創下30年來最大的加薪幅度，顯示在人口快速老化和嚴重缺工之際，向來謹慎保守的日本企業認為有必要提高薪資留住人才。

自資產泡沫化導致「失落的30年」以來，日本的薪資增長幾乎完全停滯，相較之下，其他G7國家在同一期間的薪資增長約1.4倍。