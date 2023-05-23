西班牙央行行長德科斯在巴塞隆納的一場金融會議上說：「緊縮貨幣政策的過程正在順利進行中，根據目前掌握到的資訊，我們還有一段路要走」。

投資人預計，歐洲央行在今年夏天結束前將再升息兩次，將存款利率上調至3.75%，然後在明年開始降息。

德科斯說：「利率將不得不在一段較長的時期內保持在限制性區間，以持續的方式實現我們的目標」。