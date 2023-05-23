藝人班傑過去曾與劉雨柔交往，但兩人戀情在2015年劃下句點，至今仍維持好友關係，如今班傑也已經結婚更升格成人父；然而，近期班傑在節目上罕見透露，當年與劉雨柔分手的原因，更坦言分手後有段時間覺得「找不到愛情」。

班傑近期在節目《小姐不熙娣》中表示，與劉雨柔交往期間，他常因工作需要飛到外地，所以能陪伴女方的時間不多，而自己簡訊及視訊的聯繫頻率，似乎沒有達到對方的期待，加上劉雨柔未曾表明自己心裡的想法，讓他以為一切都好，不過實際相處上總「有一個距離感一直在產生」。

這樣持續一陣子後，班傑意識到兩人關係已有難以修補的距離感「好像是我的問題，因為我沒有get到她的點」他坦言「我沒有心理準備這段關係會結束」，接著，他提到，雖然雙方是和平分手，但他後來仍經歷了一段低潮期，感覺自己「找不到愛情」。

事實上，班傑在2016年認識現任老婆Cindy，交往期間還曾帶對方去參加劉雨柔的生日會，雙方維持相當良好的關係；而班傑與Cindy於2019年登記結婚，近日還迎來第一個女兒的誕生，夫妻倆升格為新手爸媽，過得相當幸福美滿。