中國宣布禁止向國內關鍵產業銷售美國美光科技公司記憶體晶片，導致美中貿易爭端加劇後，美光今天預測，營收將受到低個位到高個位數百分比的衝擊。

中國互聯網信息辦公室昨天宣布，美國最大記憶體晶片公司美光科技公司（Micron Technology）產品存在較嚴重網路安全隱患，影響中國國家安全，未通過網路安全審查，中國國內關鍵訊息基礎設施的運營者應停止採購美光產品。

中國網信辦沒有提供有關發現的風險，或美光哪些產品會受到影響的細節。

路透社報導，分析師表示，他們認為對美光造成的直接影響有限，因為美光在中國的大部分主要客戶都是消費電子企業。但分析師警告，此舉可能會促使一些公司因政治風險而放棄美光產品的供應鏈。

美光財務長墨菲（Mark Murphy）今天在會議上表示，目前尚不清楚北京有什麼擔憂。向中國總部公司的直接和間接銷售占美光約1/4營收。

墨菲說：「我們目前估計低階產品總營收的低個位數百分比，以及高階產品總營收的高個位數百分比會受到一系列衝擊。」

這番話讓美光股價跌幅收斂，今天收盤下跌2.8%至每股66.23美元。

美國企業盡職調查業者美思明智集團（Mintz Group）和美國管理顧問公司貝恩（Bain）在中國辦事處遭中國警方突擊搜查後，美中緊張關係近幾個月來有所加劇。

在美國政府對某些美國零組件和晶片製造工具實施一系列出口管制，以阻止它們被用來提升中國軍事能力之後，美光是第一家遭北京當局鎖定的美國晶片製造商。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1120523