出生於梨園世家的表演藝術家程偉兵，曾演出《西遊記》、《伏波將軍》、《寄子》、《刀會》等作品，12日深夜22時驚傳因生病搶救無效逝世，享壽67歲，《西遊記》主演六小齡童上周也發文證實：「著名崑劇表演藝術家、央視版《西遊記》中白花蛇精的飾演者、我的大師兄程偉兵一路走好」。

據知，程偉兵天生有一副好歌喉和演戲才華，他師承周傳瑛、沈傳錕、包傳鐸等崑曲藝術家，除了曾在《西遊記》中飾演白花蛇精，平時也是集影、視、歌、戲為一體的「四棲演員」，會唱又會演，1994年獲全國崑劇青年演員交流演出中的「蘭花最佳表演獎」，也曾獲得第20屆上海白玉蘭獎，並常隨劇團到各地演出，1993年、2003年都曾來台表演。

程偉兵2003年再度來台演出改編自馮夢龍小說的新編大戲《暗箭記》。（圖／中時資料照片）

據《半島都市報》報導，13日浙江京崑藝術中心發布訃告，表示程偉兵因搶救無效於前一晚12日晚間22時43分病逝，14日上午於杭州市殯儀館綏園思雩廳舉行其告別式。

對此，六小齡童已發文證實，引來粉絲哀悼說：「西遊記的人逐漸的遠去了，童年也跟著流失了，望一路走好」、「老先生一路走好」、「大概是開佛衣會去了，程老師一路走好」、「一代老藝術家陪伴了我們整個童年值得懷念」。