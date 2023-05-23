中國當局21日晚間宣布，美廠美光產品存在較嚴重網路安全隱患且未通過網路安全審查，禁止國內關鍵訊息基礎設施的運營者採購美光產品，成為科技業的震撼彈。資深半導體分析師陸行之對此在臉書發文，直指北京當局開始報復美國半導體公司了，並列出以下5點分析。

一、陸行之提到，外媒金融時報先前報導美國拜登政府之前要求韓廠三星、海力士不要補缺口，三星、海力士有可能乖乖聽話嗎？

二、如果三星、海力士不補缺口，陸行之推測合肥長鑫、長江存儲、台灣南亞科技、鎧俠及威騰應該是比較大的受惠公司。

三、大家猜猜誰會是下一家？還有哪家有結怨的，而且不具獨占性的？

四、陸行之說，之前新聞已經報導，美光中國銷售占比好像已經降到不到2%，但搞不清楚香港占比多少，對美光股價衝擊有待觀察。

五、陸行之認為，美光和輝達、超微合作，專為了未來高速運算需求設計，在AI伺服器搭載的高頻寬記憶體（HBM），不知道算不算在中方的禁令之內？這些新產品可能已經在台灣封裝完成，很難拆分，要是中國廠商不能買美光的產品，輝達的A800、H800與超微的MI300也不能買了。

受中國禁令影響，美光股價週一盤中急挫5%，終場收低2.85%至66.23美元。