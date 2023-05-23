新北市第2期智駕電動巴士測試計畫於4月起在淡海崁頂封閉部分道路，進行全國首創的雙車聯動無載客情境測試，新北市交通局今表示，10月起將開放民眾預約搭乘，沿途停靠淡海輕軌5站點。

交通局長鍾鳴時表示，第2期智駕電巴計畫正式進入雙車聯動實車測試，有別於一般自駕車各自偵測、運算及決策的運作邏輯，設計出多元的雙車聯動情境，例如車輛列隊同時進出停靠站、等速等距控制，以及同時減速停等紅燈等基本情境。

鍾鳴時說，為使這項技術能因應複雜的道路環境或突發狀況，現階段也持續優化智駕車系統對於多元道路資訊的靈敏度及判斷邏輯，為打造智駕車無軌列車技術邁進，體驗更智慧的大眾運輸。

交通局綜合規劃科科長吳政諺說，第2期計畫已進入經濟部無人載具科技創新實驗計畫審查階段，10月起將開放民眾預約搭乘，沿途停靠淡海輕軌崁頂站、美麗新廣場站、海洋都心站、崁頂6鄰站及淡海輕軌淡海新市鎮站共5站。

交通局表示，透過車聯網的應用，打造新北市5G車聯網智駕車試驗場域，不僅能讓公共運輸更智慧，更可兼顧環境永續發展。