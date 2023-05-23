南電股東會此次亦完成董事改選，新任6席董事為董事長吳嘉昭、台塑集團總裁王文淵、南亞總經理鄒明仁，南電總經理湯安得、副總經理暨發言人呂連瑞、副總經理江國春，3席獨董為林大生、簡學仁、莊水吉，除江國春及莊水吉為新任外，其餘7席均與上屆相同。

南電受惠擴產效益顯現、高值化產品占比提升，2022年合併營收646.46億元、年增23.78％，稅後淨利194.15億元、年增達83.49％，每股盈餘（EPS）30.05元。毛利率40.01％、營益率36.47％、稅前淨利率39.23％、稅後淨利率30.03％，全數改寫新高。

受淡季及產業庫存調整影響，南電2023年首季稅後淨利23.25億元，季減達54.85％、年減達40.13％，每股盈餘3.6元，雙創近2年低點。前4月自結合併營收162.9億元，較去年同期189.96億元減少達14.25％，仍創同期次高。

展望2023年，南電董事長吳嘉昭表示，在新冠肺炎疫苗普及、疫情影響力減退，各國陸續放寬防疫規定後，民眾逐漸增加旅遊、外食等消費，對電子產品需求下滑，導致半導體產業迄今仍在調節庫存，預估今年上半年營運有壓，但下半年需求可望回溫。

另外，為降低地緣政治風險，客戶除重新調整供應鏈訂單比重，對供應商生產地多元化要求力道逐漸加大，成為營運挑戰之一。不過，台灣半導體廠商技術領先，且群聚效應強、上下游供應鏈完整，國際電子產品大廠可望持續強化合作，推出更多新世代產品。

吳嘉昭指出，南電除將依計畫擴充高階IC載板產能，爭取更多先進封裝產品商機外，並將增聘更多研究開發、製程改善、AI、資訊工程等專業人才，持續精進生產技術、優化製程條件，使產量進一步提升，透過綜合軟硬並進的經營策略，強化營運韌性與績效。

吳嘉昭表示，南電已完成樹林一廠的高階IC載板新產能擴建，昆山廠二期的IC載板新產能亦於首季全能生產。後續將按計畫如期完成樹林二廠新產能擴建，以布局爭取更多高值化產品訂單，預計待新產能全數開出後，整體產能將較2020年增加達6成。