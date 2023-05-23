美系外資表示，蘋果預計在6月5日至6月9日舉辦全球開發者大會 (WWDC)，預計今年活動的焦點之一將是有機會公開蘋果首款VR/AR 頭戴裝置，據報導將稱為「Reality Pro」。

美系外資表示，蘋果「Reality Pro」目前初估該款裝置價格約3000美元，並且出貨量在2023年可能達到100萬，只是，不得不說事實證明，迄今為止，VR/AR行業在很大程度上令人失望，其中主要一個原因就是定價問題，且與一般市場平均相比，「Reality Pro」會更貴，目前市場中已有的VR/AR裝置價格約落在400~500美元，故初估「Reality Pro」對2023年對亞洲科技公司的影響將是有限的，然而，對於蘋果生態系實力也是不能掉以輕心，包括其創造引人入勝的潛力，其有著超過11億iPhone用戶。

美系外資進一步針對蘋果「Reality Pro」從2面向分析，首先，即零組件和材料供應，在零件/材料供應方面，認為可能會集中在索尼(OLED)、日東電工(光學薄膜)、三菱氣體化學(光學樹脂聚合物)、欣興(3037)(ABF載板)、立訊精密(模塊/組裝)、鴻海(2317)(鏡頭層壓)、台積電(2330)(處理器)和LG Innotek(3D感測)；再者，從蘋果的角度來看競爭對手和市場來看，普遍認為正面影響(擴大市場)可能大於負面影響(增加競爭)。