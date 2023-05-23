根據這份月度調查，5月消費者信心指數為98.0，高於4月份的95.1。該指數雖連續第12個月低於過去20年平均值100，但創下這段期間以來的最高記錄。

南韓消費者對未來12個月的通膨預期中值從3.7%下滑至3.5%，亦創下12個月來新低。

韓國央行官員在記者會上表示，現在斷定通膨預期正在回穩仍為時過早，因為大眾價格上漲等因素仍然存在不確定性。

進行這項調查的時間在5月8日至15日，在南韓政府拍板今年的第二次電價調漲（漲幅達5.3%）之前。