根據這份月度調查，5月消費者信心指數為98.0，高於4月份的95.1。該指數雖連續第12個月低於過去20年平均值100，但創下這段期間以來的最高記錄。
南韓消費者對未來12個月的通膨預期中值從3.7%下滑至3.5%，亦創下12個月來新低。
韓國央行官員在記者會上表示，現在斷定通膨預期正在回穩仍為時過早，因為大眾價格上漲等因素仍然存在不確定性。
進行這項調查的時間在5月8日至15日，在南韓政府拍板今年的第二次電價調漲（漲幅達5.3%）之前。
根據南韓央行周二公布調查報告，5月南韓消費者信心回升，並創下一年來新高，且消費者通膨預期回落。
根據這份月度調查，5月消費者信心指數為98.0，高於4月份的95.1。該指數雖連續第12個月低於過去20年平均值100，但創下這段期間以來的最高記錄。
南韓消費者對未來12個月的通膨預期中值從3.7%下滑至3.5%，亦創下12個月來新低。
韓國央行官員在記者會上表示，現在斷定通膨預期正在回穩仍為時過早，因為大眾價格上漲等因素仍然存在不確定性。
進行這項調查的時間在5月8日至15日，在南韓政府拍板今年的第二次電價調漲（漲幅達5.3%）之前。
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