世邦旅遊夏季日本東北，以直飛仙台的航班，主推超療癒的奧入瀨溪。（世邦旅遊提供）

一位難求的北美航線，世邦旅遊取得長榮及星宇的航班，除了以遊樂園包裝暑假產品，更推出市場唯一的雙點進出美加東賞楓行程。（世邦旅遊提供）

越南可說是今年最夯的東南亞行程，世邦旅遊在旅展期間直接提供每人優惠2000元。（世邦旅遊提供）

迎接旅遊熱！26日展開的夏季最大旅展台北國際TTE旅展，世邦旅遊提供全線行程，現場訂購歐洲長天數遊程最高可享第2人省1.2萬元，並有下單禮WiFi分享機免費券，是預約今年夏秋出遊的最好機會。

世邦旅遊總經理呂汶中表示，儘管今年的旅遊售價略有反應全球通膨的成本拉高，但出國旅遊已成為國人必需品，舉凡歐洲、日本、韓國、越南、泰國等地，皆為世邦旅遊上半年銷售最火熱的旅遊目的地。

最輕鬆出遊的郵輪行程，今年以基隆港出發的歌詩達莎倫娜號日韓遊程，銷售已接近尾聲，旅展期間是購買最後出清艙房的好機會，世邦旅遊特別推出限定8月14日出發「沖繩宮古島5天」，現場購買不分艙房，每房減6000元大優惠。此外，世邦旅遊與JetFi桔豐科技合作，只要在旅展現場付訂，即贈送WiFi分享機免費3日券。世邦旅遊在台北國際TTE旅展中，各線產品皆祭出優惠特價，可至攤位(D731)洽詢。