為保障私立學校教師育嬰留職停薪年資採計的權益，立法院院會今天三讀通過「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」修正草案，私校教職員可比照公立學校，依法令辦理育嬰留職停薪期間，選擇全額負擔並繼續繳付退撫儲金之費用，併計育嬰留職停薪年資。

根據三讀條文規定，私校教職員依法令辦理育嬰留職停薪期間，得選擇全額負擔並繼續繳付退撫儲金之費用，併計育嬰留職停薪年資；其應撥繳之退撫儲金費用，得延遲3年撥繳。

提案的民進黨立委賴品妤三讀後發言表示，今天是歷史時刻，感謝跨黨派委員同事支持，以及教育部從善如流，讓提案在沒有院版的前提下三讀通過。

賴品妤認為，現行法令規定，私立學校依法辦理育嬰留職停薪，沒辦法如同公立學校教職員一般，給予繳付退撫儲金及累計年資的保障，養兒育女面對困難，不會因為在任職於公、私立學校有所差別，法制面相關的育兒保障不應該有所區別，否則將造成私立學校教職員工作權益損失。

她說，申請育嬰留職停薪，大多還是女性教職員為主，在工作與家庭間，被迫無法累計年資，影響職涯發展，甚至因而放棄工作，衍伸出非常嚴重的性別權益落差。

賴品妤也說，現今少子女化，政府必須給予願意生兒育女的民眾最大的照顧與支持，若因為沒有獲得法治保障，導致無法無後顧之憂的生育，將對少子女化的衝擊，她非常開心今天在私校教職員工作權、性別平權、生育友善環境工程又前進了一小步。