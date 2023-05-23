隨著全球供應鏈瓶頸壓力緩解，美國通膨持續下降，美國聯準會升息循環或近尾聲，跌深反彈的新興市場債券已浮現投資吸引力。MFS全盛表示，雖然疫情與經濟成長減弱，使得新興市場的債務壓力攀升，但仍在可控範圍內，新興國家普遍維持良好的債務負擔能力、目前基本收支（經常帳＋境外直接投資）仍維持穩健，有足夠能力駕馭當前市場的挑戰，現為中長期布局新興市場債的好時機。

MFS全盛新興市場債券基金經理人Katrina Uzun表示，雖然新興市場債券去年遭遇逆風，但今年來市場已開始反彈走揚。進一步觀察新興國家的經濟前景，預期今年新興市場相對已開發國家的經濟成長差距將持續擴大，並回到疫情前的水準，將促使資金從已開發國家流向新興市場。

此外，對比過往景氣循環，多數新興市場央行已大幅升息，部分區域的政策利率將高於疫情前水準，目前新興市場的貨幣環境更適合採取逆循環政策操作。而新興市場債券多已反應升息，一旦新興市場轉為進入降息週期，將帶動新興市場債券的投資契機，新興市場的利率資產料將有大幅上檔空間，可繼續關注新興國家的貨幣政策走向。

MFS全盛新興市場債券基金，成立於2002年10月，截至今年4月底的基金規模為23億美元。該基金主要投資於新興市場債券，並鎖定新興市場的美元計價債券，投資團隊於基本面分析中，也會將環境、社會與治理(ESG)因子，併同其他因子包括財務、總經因子等納入考量。

要如何將ESG因子融入固定收益的投資流程？MFS全盛ESG固定收益投資分析師Mahesh Jayakumar表示，在分析整體信用風險的過程中，評估ESG因子是不可或缺的環節。投資研究團隊會運用量化研究工具，聚焦重要的ESG 因子，並判斷ESG因子對發行機構的信用品質造成影響需時多久。

此外，在信用研究流程上採納多元研究的資料，參考第三方ESG評等，更加完整評估ESG風險。而ESG因子的性質動態且多元，亦有利於主動式投資展現優勢，因為可以從各個利害關係人的角度分析發行機構，且與企業的經營管理團隊互動並參加議合，持續監督後續發展。

MFS全盛致力成為盡責治理的永續企業，已於2010年成為聯合國責任投資原則（PRI）簽署會員，2021年加入淨零排放資產管理公司倡議，預計2030年以前，90％的範疇內資產管理規模在2030年實現淨零排放目標（部分資產不在計算範疇內例如主權和市政債券、結構性債務、大宗商品策略和衍生品等）、2050年以前達到所有資產管理項目實現淨零排放的長期目標。