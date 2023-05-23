麥格理資產管理旗下綠投資集團（GIG）全球負責人Mark Dooley接受訪問時表示，麥格理GIG參與台灣能源轉型相當密切，從近期完工的海能風場就是最佳的例子，同時也正在推動海鼎風場（F3）、陸域風電、太陽光電及儲能等項目，都是象徵麥格理對於台灣推動再生能源有相當大信心。

Mark指出，台灣在推動能源轉型的路上相當明確，有訂出實際需求，同時法規框架也都有支持產業行動。當台灣是個島國，過去能源必須仰賴進口，因此推動再生能源就成台灣能源發展的重要項目，這與英國、日本、澳洲等國一樣，雖然國家大小不同，但是GIG有豐富的推動經驗，可以提供給台灣參考。

放眼國際，英國與澳洲有正在興建的儲能案場，不少項目容量巨大，且這些案場有些橫跨太陽光電與儲能、氫能等不同的商業模式，對於未來需要不同能源搭配的台灣來說，可以有許多選擇的選項。

Mark指出，過去因為疫情影響，讓全世界的離岸風電建設都面臨挑戰，希望相關影響已經過去，讓產業可以大步邁前。其中對於台灣來說，離岸風電市場已經是往成熟的路上，其中在產業關聯性的項目下推動國產化，現在已經能看到部分的成果，部分項目就很適合推動，但也有部分項目還需要努力，因此希望在未來在區塊開發下，應該要平衡國產化的目的，同時兼顧可交付性與電力成本。

對於未來，麥格理資產管理旗下的綠投資集團，將持續透過全球再生能源投資經驗、技術專業，與產業鏈資源，支持台灣綠能轉型。其中透過旗下子公司在台灣進行中的再生能源投資領域，分別有全球海上風電業務科理歐永續能源（Corio Generation）將全力推動海鼎風電的建設和開發。瞄準亞太地區陸上可再生能源業務成立的Blueleaf Energy，正積極在台灣開發多元化的太陽能和風能專案組合，目前在台進行中的風能與太陽能專案已達1.4GW。

另外在2023年成立全球公用事業規模的電池儲存平台安庫能源（Eku Energy），也正在進行台灣商業運作可行的位點評估與拓展，協助再生能源與電網穩定供電健全發展。