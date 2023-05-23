台新投信表示，在美國政府強力且迅速的介入下，市場逐漸自矽谷銀行與瑞信事件中回穩，Fed觀察重心從金融穩定移轉至通膨與就業數據。考量近期美國就業與製造業、服務業數據走弱，通膨有機會進一步下降，

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，美國就業市場仍然穩健，據Refinitiv截至5月5日統計彙整，S&P500預估第一季企業獲利年減0.7％、較兩周前預估年減4.7％改善，營收年增3.5％、扣除能源後年增4.4％，已公布419家企業財報中，營收獲利優於分析師預期比例各為74.5％及77.1％，基本面表現仍佳。

此外，5月Fed如預期升息1碼，並對利率前瞻指引進行刪改，刪除「為了達成足夠限制性的政策立場，使通膨能夠回到2％，委員會預期再一些額外的政策緊縮是合適的」，暗示這可能是最後一次升息，一旦停止升息有利下半年的投資氣氛。

就類股操作建議，蘇聖峰表示，關注財報季企業對於全年展望的說法，以及關鍵因子如成本、需求復甦等與預期差異，若本月股市上漲過於快速，亦需留意短線利多出盡可能。

操作上，加碼記憶體、PC、大型軟體等未來一年成長性與評價相對合理的科技股，AI相關概念股可續抱，另也看好醫材、大型生技股的持續反彈機會，消費相關類股在基期較低的電商等仍有漲升空間。