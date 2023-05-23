近年來網路詐騙案件頻傳，行政院長陳建仁強調成立「打詐專責辦公室」的重要性。對此，國民黨智庫執行長柯志恩提到，2016年總統蔡英文要求成立「打擊詐欺犯罪中心」；2022年時任行政院長蘇貞昌也宣誓由行政院主導，結合NCC、金管會、內政部、法務部組成「打詐國家隊」，柯志恩質疑，如今要成立跨部會辦公室來打詐，是在打臉蔡還是蘇？

近日im.B詐騙吵得沸沸揚揚，不少民眾受騙，甚至家破人亡，民進黨立委陳歐珀也因捲入此事，宣布退出2024立委選舉。柯志恩今(23)日在臉書表示，面對近年詐騙犯和受害人數持續增加，政府不僅互踢皮球，更顯得束手無策。

針對陳建仁強調行政院成立「打詐專責辦公室」的重要性，宣誓結合各部會打詐的決心，柯志恩認為，這樣的宣誓講多了，就像放羊的孩子，民眾也越來越不相信政府做得到。柯志恩進一步指出，2016年蔡總統要求成立「打擊詐欺犯罪中心」，要跨部會整合情資、橫向合作；2022年蘇貞昌同樣宣誓由行政院主導，結合NCC、金管會、內政部、法務部組成「打詐國家隊」，還強調所需資源及經費一律從寬。柯志恩質疑，如今又要成立一個跨部會辦公室來打詐，這是在打臉蔡總統，還是蘇前院長？

柯志恩認為，蔡政府上任以來，只要一遇到民怨就說要成立國家隊或辦公室，光是「國家隊」就成立超過三十個、「專案辦公室」也超過十個，結果會沒開幾次，等風頭過了，不僅民眾忘了，連政府自己也忘了。針對賴清德日前稱當選後要成立「專責辦公室」，加強中央與地方合作、逐一解決縣市問題，柯志恩質疑為何現在不能做，要等到當選後？「究竟是真的想做事，還是為了花人民的納稅錢宣傳，我想大家應該心知肚明了吧！」