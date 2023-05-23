台中擁5億房產賴姓男高三生，和夏男登記結婚後不久即墜樓身亡，賴母指控夏家父子謀財害命，全案持續延燒，台中檢方昨天傳訊夏家父子訊問釐清案情後，兩人均請回，今天再傳訊賴母調查。賴母委任律師表示，全案諸多疑點，將聲請調查9項證據，請檢方調查釐清。

賴母由律師陪同抵達地檢署，她頭戴帽子包巾，全程不發一語。委任律師許哲維表示，夏家父子涉嫌謀財害命，全案仍有諸多疑點尚待釐清，家屬具狀聲請檢方調查包括墜樓地點2至9樓的梯間指紋採證、死者毒物反應、墜樓地點的土壤檢測、夏男的通聯記錄、死者電腦斷層掃描等部分。

賴母在19日於市議員及律師陪同在市議會開記者會，她哭訴，18歲兒子擁有30筆房產，5月4日與才見面2次的26歲夏男登記結婚，但2小時後竟從夏男住處墜樓，賴母指控夏姓父子謀財害命。

警方當天獲報，採集跡證、物件報請檢察官相驗，家屬質疑控告夏男涉殺人罪。檢方當天訊問夏，認為他涉犯殺人罪，但無羈押必要，諭知具保30萬元，並相驗解剖，尚待解剖鑑定報告，以釐清死因。

檢方昨天傳喚夏男追查，而夏父則以證人身分應訊，訊問5個小時後將2人請回，他們面對記者追問都不願回應。

檢方今天再傳訊賴母調查，賴母由律師陪同到庭，她不發一語，律師許哲維表示，針對全案聲請調查9項證據，希望能盡速釐清案情。