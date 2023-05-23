中央氣象局發布豪雨特報，苗栗縣受到鋒面影響，從昨天晚間到今天早上，一連下起豪大雨，苗縣明德、鯉魚潭與永和山3大水庫都有大進帳，其中明德水庫昨天一口氣進帳9％蓄水量，有效蓄水量突破9成，稍早上午9點半有調節性洩洪。

根據水利署水情資訊，苗栗縣3大水庫都有大進帳，明德水庫昨天有效蓄水1064.5萬立方公尺、蓄水率85.86％，今天早上7點時，足足進帳109.77萬立方公尺蓄水量，有效蓄水量為1174.27萬立方公尺、蓄水率達94.7％，逼近滿水位，稍早已進行調節性洩洪。

另外，鯉魚潭水庫今天凌晨12點時，水庫蓄水量約5190萬立方公尺、蓄水率44.92％，經過1整夜降雨，截至今天上午9點，水庫蓄水量達5364.95萬立方公尺，進帳174.95萬立方公尺，水位也回升達282.53公尺。

永和山水庫目前有效蓄水量為1992.5萬立方公尺、蓄水率66.5％，昨天到今天整天下來，集水區降雨量有28毫米，也進帳51.5萬立方公尺水量。