桃園一名人夫與公司女同事發生婚外情，2人不僅互傳「抱抱你親親你」、「再壞壞一下」、「小豬貓差不多要睡搞搞囉（愛心符號）」等曖昧訊息，更以出差名義相約至台中旅社開房間，還多次車震，並將使用過後的保險套及衛生紙丟棄在車內，遭正宮抓包，怒向小三提告侵害配偶權，法官判小三應賠償正宮40萬元精神撫慰金。

據判決書指出，正宮主張與丈夫2017年12月間結婚，婚後育有一子。怎料丈夫竟與公司女同事發生婚外情，去年7月初，丈夫先是與小三在車內發生性行為，將使用過後的保險套及擦拭過的衛生紙丟棄於車內角落處；7月中旬，丈夫因公出差，小三亦於同日搭乘高鐵前往同處，2人並於當晚同宿於旅社並發生性行為；7月底，2人又再次車震，正宮指控小三行為已嚴重侵害她的配偶權，怒告求償80萬元。

法庭審理時，小三辯稱，正宮提出之保險套及衛生紙照片，無從證明是2人所使用，7月中旬她雖有與人夫至旅社住宿，但並未發生性行為，且依2人通訊軟體對話紀錄，亦無提及性行為之討論。

而人夫出庭時則證稱，出差當晚確實有與小三發生性行為及一同洗澡。法官勘驗2人對話紀錄，發現2人曾互傳「好想趕快跟你一起洗澡澡」、「（現在好開心）抱抱」、「抱抱你親親你」、「再壞壞一下」、「（肥嘟嘟的肚子只給妳躺）當然只有我能躺」等語。

此外，2人對於台中行也曾傳訊「再過幾天就可以去台中囉（愛心符號）」、「小豬貓差不多要睡搞搞囉，晚安，醜呆呆（愛心符號）」、「晚安囉小豬貓（愛心符號）」、「小豬貓好想你，現在每天都在倒數台中行的日子（愛心符號）」等語。

法官認為2人關係已非僅為普通朋友間之互動，也有發生性行為之事實，且小三明知人夫為有配偶之人，仍與對方發生性行為，斟酌雙方身分地位、經濟能力、侵害程度等一切情狀，判小三應賠償正宮40萬元精神撫慰金。