據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總理米舒斯京今天（23日）抵達中國，出席商務論壇，中國國家主席習近平將接見米舒斯京總理。

米舒斯京總理將從上海開始，展開本次為期2天（5月23日至24日）的中國之旅。米舒斯京總理將在上海舉行的俄中商務論壇上發言。俄中兩國重要企業負責人將出席本次活動。

5月24日，米舒斯京總理將前往北京。據俄羅斯政府消息，當天，中國國家主席習近平將接見到訪的米舒斯京總理。此外，米舒斯京總理還將與中國國務院總理李強舉行會面。