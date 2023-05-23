俄羅斯總理抵達中國訪問 明會見習近平 11:062023/05/23 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯總理抵達中國訪問，明天將會見習近平。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總理米舒斯京今天（23日）抵達中國，出席商務論壇，中國國家主席習近平將接見米舒斯京總理。 米舒斯京總理將從上海開始，展開本次為期2天（5月23日至24日）的中國之旅。米舒斯京總理將在上海舉行的俄中商務論壇上發言。俄中兩國重要企業負責人將出席本次活動。 5月24日，米舒斯京總理將前往北京。據俄羅斯政府消息，當天，中國國家主席習近平將接見到訪的米舒斯京總理。此外，米舒斯京總理還將與中國國務院總理李強舉行會面。 #米舒斯京 #總理 #俄羅斯總理 #中國大陸 #訪問 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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