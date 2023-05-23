美國記憶體晶片大廠美光未能通過大陸政府的網路安全審查，當地關鍵訊息基礎設施業者不應使用美光產品，市場預料競爭對手三星、SK海力士等大廠將取而代之，但有專家提到，美國曾公開呼籲南韓企業，勿在美光遭制裁後搶奪空白市佔，這也讓韓企陷入難題。

日經亞洲評論報導，南韓記憶體晶片廠商如果擴大自己在大陸的市占率，可能會因此惹怒美國，但如果不這樣做，可能生氣的會是北京，早在大陸對美光進行審查時，許多專家就已提到，由於記憶體晶片取代性較高，北京當局才會先從美光下手。

研調機構Sanford C. Bernstein分析師Mark Li表示，在最壞的狀況下，美光會損失11%的市占率，但這似乎不太可能發生，收入受到「個位數百分比」是有機會發生的，「大陸可能會接近南韓企業以填補美光空缺，但無法確定韓企是否有意願。」

Mark Li分析指出，大陸國內記憶體技術與產能沒有競爭力，需要求助三星、SK海力士及鎧俠等大型廠商來替代美光，但這些廠商都來自美國盟友的國家，「他們會選擇無視美國壓力，並從美光禁令獲得大量利益的機率很低。」

Eugene Investment & Securities高級分析師Lee Seung-woo則有不同看法，他提到，「三星與SK海力士可以接管美光留下的空缺，他們的處境並不糟糕，或許還無法確認比例有多高，但這對他們絕對是一件好事。」