愷愷。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》週四（25日）晚10點播出「冰雪沒有奇緣！窩裡反！明星姊妹的相愛相殺」。王瀅抱怨妹妹愷愷時常讓她難為情：「她常害我跟父親難交代，像我們家有門禁，她12點到不了家就打給我，但我覺得問題還是要解決，不然父親每次都來問我『我幫她鎖門，妳幫她開門，那我到底在做什麼？』」

吳宗憲認為長姐如母，要王瀅多包涵妹妹，但這話卻讓Sandy聽了很不是滋味：「長姊就是長姊，母就是母，如果長姊等於母，這很變態，而且妹妹是你生的不是我生的，為什麼爸爸都要我們顧？而且又不是很漂亮！」聽完Sandy一頓宣洩，吳宗憲一句話都不敢再多說。

愷愷的戀愛腦太嚴重也讓王瀅看不慣：「可能她們這個年紀，平常在家裡她可以對大家大小聲，談戀愛的時候完全就變一個人，很受人家控制。」吳宗憲一聽立馬笑虧：「她戀愛的時候雙眼也是盲目的，那麼醜也吃得下去？」愷愷則極力反駁：「我覺得她有點倚老賣老什麼都要管，我們兩個的擇偶標準本來就不太一樣，像我姊姊嫁給建商，交往的也都是家境比較好的，我交往就比較看個性。」不料這話卻慘被吳宗憲吐槽：「她嫁給建商，妳也不能嫁給賤人吧？」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。