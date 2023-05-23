民眾黨主席柯文哲日前指出，若當選總統，可赴立法院國情報告，卻遭民進黨主席賴清德酸說「沒有國會經驗」，民眾黨立法院黨團今（23）日召開記者會，質疑民進黨團總召柯建銘也曾提議前總統馬英九赴立院即問即答，如今賴清德卻雙標自打嘴巴，呼籲賴清德別逃避民意，甚至一再落跑耍賴，拿出重視民心的態度，為台灣民主政治發展建立良好示範。

立委邱臣遠指出，目前憲法及法律上，並無明確提到總統不能自願前往立法院進行國情報告或備詢，《中華民國憲法增修條文》第4條第3項「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，因此總統依個人意志，自願前往立法院並無不妥。賴清德稱總統赴立法院國情報告後被要求備詢是「有違憲政體制」，很明顯只是逃避國情報告的藉口；更何況賴清德當了4屆立委卻不懂立法院職權行使法，想選總統連憲法都不了解，盡顯法盲本色。

民眾黨主席柯文哲日前指出，若當選總統，可赴立法院國情報告，卻遭民進黨主席賴清德酸說「沒有國會經驗」。台灣民眾黨立法院黨團幹事長張其祿（左起）、總召邱臣遠、立委陳琬惠23日舉行「『有違憲政』，就想糊弄？賴清德別逃避民意！」記者會，呼籲賴清德別逃避民意，甚至一再落跑耍賴，應拿出重視民心的態度，為台灣民主政治發展建立良好示範。（劉宗龍攝）

邱臣遠表示，前總統李登輝曾以「綜合答辯」回應國民大會提問，雖體制不同，但落實責任政治的民主精神，柯文哲強調總統目前是「有權無責」的狀況，希望透過赴立法院國情報告，落實三權分立。柯建銘也曾提議馬英九赴立院即問即答，如今賴清德卻以違憲來模糊焦點，難道未來若當選，都會以一句「違憲」就想閃避民代的發問？

邱臣遠直指，賴清德「逃避監督」已非首例，2015年時任台南市長的賴清德以「議長李全教賄選」為由拒入議會234天，導致當時登革熱疫情死亡上百人；但對比2022年底，同為議長的邱莉莉傳出賄選案，賴清德僅以一句「謝謝」閃避記者提問。賴清德落跑前科累累，台灣的未來怎能託付到如此不負責任的人手上？

立委張其祿表示，這20多年藍綠輪流執政下，民主制衡失敗，造就當前的憲政困境及盲點。柯文哲提出的總統應該到立法院報告，反而是真正回歸到當初修憲的憲政精神。總統應根據國家形勢的需要，自願向立法院報告國情，也為台灣提供了創造新憲政慣例的機會。

張其祿強調，台灣民主需要一位願意挺身而出、樹立民主政治文化典範的領導人，更需肩負起建立並鞏固民主慣例與責任的先行者，而非那些選擇袖手旁觀，避開責任的民主雙標者。

立委陳琬惠也說，im.B主嫌曾國緯不只是通緝犯，還被爆料具幫派背景，民進黨口口聲聲說要「終結黑金、贏回正義」，賴清德更說要排黑，結果黨籍立委陳歐珀與幫派交好，現在認錯退選是不是等於承認有掛勾？賴清德不該出來說話嗎？是不是該徹查黨內還有多少人和黑道、詐騙集團有染？如果賴清德現在選擇沉默，等於承認對黑金雙重標準，真可謂「綠色執政，黑金保證」。