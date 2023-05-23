參加喜宴的穿搭經常被民眾討論，一名男網友表示，參加婚宴看到女賓客幾乎都穿洋裝、用心打扮，反觀男賓客有的穿Polo衫或短袖T恤，不僅有失水準還沒有儀式感，問「台男參加婚宴不穿西裝嗎？」文章引發網友熱議，有人認為賓客的穿著正式與否，和新人的學歷高低有關。

原PO近日於PTT八卦版指出，上周六（20日）出席好友的婚宴，看到參加喜宴的女賓客，都會穿洋裝，各個爭奇鬥艷，視覺上非常舒服，反觀男賓客，只看到幾位穿西裝、梳油頭，但大部分的男賓客不是穿Polo衫，就是短袖T恤，讓原PO直呼，「很沒有儀式感耶！穿這樣有失水準，台男參加婚宴不穿西裝嗎？」

貼文曝光引發網友熱議，有娋「我同事還穿涼鞋」、「賓客重點是菜色，主人家重點是禮金，穿什麼不重要吧」、「我穿得像是巷口倒垃圾」、「我之前比新郎帥，人家跑來跟我恭喜」、「不是主角，不需要穿到西裝喧賓奪主」、「不穿拖鞋很給面子了」、「穿太好看吃飯，衣服容易弄髒，所以隨便穿就好」。

但也有人認為賓客的穿著禮儀和宴客的新人學歷有關，他說觀察新人的學歷越高，賓客穿正式服裝的比例越高， 反觀他參加過一場新人是高職肄業，婚宴就有穿短袖、短褲，甚至小腿和手臂都刺青的賓客，直呼「穿著能表達的東西很多」。