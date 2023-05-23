2016年起，大陸「全面二孩」政策正式實施，讓2016年到2017年迎來一個人口出生高峰。面對今年這批「二胎」兒童準備要上小學了，也給各城市的義務教育帶來了前所未有的入學壓力。甚至更大的挑戰在於「二胎」兒童在2018年後又迅速減少，這表示各地為應對二胎入學潮新增的學位，兩三年又馬上面臨快速收縮壓力，變成「今年愁學生太多，再過兩年就要愁學生太少」。

據東方網引述中國教育科學研究院研究員儲朝暉也說，更應該關注的是接下來很快就會到來的入園、入學人數下滑，「這確實是一個需要各方認真考慮的問題，因為它涉及學校的效能安排，涉及要不要有人員的更迭，要不要招聘新的年輕教師。尤其是有很多地方，只有一個單一的辦學主體，應對能力就會明顯不夠。」

先就今年來看，5月之後全大陸各地的「幼升小」招生陸續開啟，也讓家長苦惱起來。今年4月，杭州市教育局發佈全市義務教育公辦學校入學預警，透露2022年共招收一年級新生約12.5萬名，但2023年目前預估潛在適齡生源在15萬左右，創歷史新高已成定局。

杭州市為家長提供各個學校的入學資訊查詢中，對學區內適齡戶籍生人數達到或超過學區小學常態招生計畫數的100％給予「紅色預警」；人數介於學區小學常態招生計畫數的90％至100％的給予「黃色預警」。

北京的情況也類似。以海淀區教委的資料顯示，2023年中小學面臨學位供給的嚴峻挑戰，特別是小學預計達到4萬人，國中入學預計2.75萬人，義務教育階段學生或將增加1.6萬人。

而不只是杭州，連同廣州、長春、北京、青島、成都、濟南、大連等多地也都發出學位預警，甚至部分縣級市也發出「紅色預警」。