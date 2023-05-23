讀公幼一定比讀非營利或準公共（與政府簽約的私幼）幼兒園便宜？全國教師工會總聯合會今揭露，若同時考慮學費及課後留園，讀公幼、非營利及準公共幼兒園的費用，每年分別為7萬2000元、4萬0800元、3萬6000元，讀公幼反而是最貴的，這堪稱世界奇蹟。

現在公幼平時每天上課時間從上午8時至下午4時，如果小孩要留到下午6時，則課後留園費用由參與學生均攤，寒暑假要到校，則另外收費。而非營利幼兒園及準公共幼兒園，則在家長每月繳學費時，就已包含課後留園費用，學生也沒有寒暑假。

全教總理事長侯俊良表示，現在愈來愈多雙薪家庭，家長送小孩子到幼兒園，有課後留園的需求，因此小孩就讀幼兒園的成本，包含學費及課後留園費用。

侯俊良表示，現在公幼、非營利及準公共幼兒園的學費，每月分別為1000元、2000元及3000元，公幼是最便宜的；但若考慮平日課後留園及寒暑假到校，讀公幼一年要花7萬2000元、非營利要4萬0800元、準公共3萬6000元，讀公幼反而最貴，這種公私顛倒的現象，堪稱世界奇蹟。

全教總幼教委員會主委楊逸飛說，公幼的小朋友下午4點放學、然後可以放寒暑假，每年政府對公幼學生的補助僅9個月，但對非營利及準公共幼兒於的補助卻是12個月，這是造成讀公幼費用偏高的原因。

時代力量立委王婉諭說，從2022年起，一些公幼開始出現招不滿學生現象，這不是因為家長有更好的其他選擇，而是公幼上課時間跟家長工作時間無法配合，他們無法將小孩送到公幼去。現在只有家裡有後援（如阿公、阿嬤）的才送公幼，無後援的則送非營利幼兒園。

全教總呼籲教育部，針對目前各縣市課後留園的制度與補助應該要統一，讓家長端在取得的成本一致、並顧及教保人員的勞動權益，才能符合基本的教育公平原則。