金門縣水產試驗所將於6月3日辦理「好食金門海洋漁」海洋保育講堂暨環境教育走讀活動，講堂內容包含金門傳統漁業文化、漁業資源現況及危機，並於海岸走讀活動中安排傳統漁法─牽網作業，讓參與民眾在體驗傳統漁業文化的同時，也能學習辨別在地漁獲物種。

水試所指出，該活動人數限額30名，對象以國中以上至成人為主，國小學生需由家長陪同參與，活動流程及相關規定請參考報名網址：http；//forms.gle/bvpyknLSDVRi7FDv7，歡迎有興趣的夥伴踴躍報名參加！

由於對海洋資源的過度開發、混獲、海洋汙染及棲地破壞等問題，世界海洋漁獲量已呈現負成長，而據漁業署漁業統計年報顯示，金門地區沿近海漁業產量近年來也有下降趨勢。

水試所表示，「好食金門海洋漁」活動由海洋保育署經費補助，藉由安排專家學者的海洋保育講堂及環境教育走讀活動，讓參與者能深入了解金門傳統漁業、漁業資源現況及面臨的危機，並宣導友善漁業資源及海洋環境保護之重要性，期能與鄉親攜手共同建立嶄新的金門海洋漁業文化。